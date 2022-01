Non mi lasciare, anticipazioni seconda puntata 17 gennaio 2022: trama episodi, cast e quante puntate sono (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha debuttato la scorsa settimana e già si preannuncia essere un successo visto che ha appassionato milioni di telespettatori. Stiamo parlando della nuova fiction di Rai 1 Non mi lasciare, che vede tra i protagonisti Vittoria Puccini: una serie tra dark web e reati contro i minori, tra casi da risolvere e passato che torna. Ma cosa succederà nella seconda puntata in onda stasera, lunedì 17 gennaio? Non mi lasciare, anticipazioni 17 gennaio 2022: trama episodi Nella seconda puntata, Angelo, fuggito dall’orfanotrofio, si risveglia in un luogo buio. Qualcuno lo ha rapito. Intanto, Elena continua a indagare sulla morte di Gilberto: per le autorità si tratta di un suicidio, ma lei grazie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha debuttato la scorsa settimana e già si preannuncia essere un successo visto che ha appassionato milioni di telespettatori. Stiamo parlando della nuova fiction di Rai 1 Non mi, che vede tra i protagonisti Vittoria Puccini: una serie tra dark web e reati contro i minori, tra casi da risolvere e passato che torna. Ma cosa succederà nellain onda stasera, lunedì 17? Non mi17Nella, Angelo, fuggito dall’orfanotrofio, si risveglia in un luogo buio. Qualcuno lo ha rapito. Intanto, Elena continua a indagare sulla morte di Gilberto: per le autorità si tratta di un suicidio, ma lei grazie ...

