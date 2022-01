Non mi lasciare: anticipazioni puntata del 24 Gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Quattro puntate e otto episodi previsti ogni lunedì alle 21.25 su Rai1: Non Mi lasciare è una delle novità del palinsesto Rai. La serie ruota intorno alle vicende di Elena Zonin. Interpretata da Vittoria Puccini, la protagonista è un Vicequestore originario di Venezia fuggita vent’anni prima dalla città lagunare senza dire nulla a nessuno, costretta però a tornarvi a seguito di un misterioso delitto. Nel terzo e quarto episodio della serie Non Mi lasciare, Elena ha ottenuto il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che, prima di morire, Gilberto credeva di chattare con una ragazza di nome Sofia. Convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. Grazie alle indagini, Elena e Daniele scoprono l’identità del ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Quattro puntate e otto episodi previsti ogni lunedì alle 21.25 su Rai1: Non Miè una delle novità del palinsesto Rai. La serie ruota intorno alle vicende di Elena Zonin. Interpretata da Vittoria Puccini, la protagonista è un Vicequestore originario di Venezia fuggita vent’anni prima dalla città lagunare senza dire nulla a nessuno, costretta però a tornarvi a seguito di un misterioso delitto. Nel terzo e quarto episodio della serie Non Mi, Elena ha ottenuto il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che, prima di morire, Gilberto credeva di chattare con una ragazza di nome Sofia. Convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. Grazie alle indagini, Elena e Daniele scoprono l’identità del ...

