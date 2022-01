Non c'è solo il Covid. In carcere un detenuto su 7 ha almeno una malattia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non sappiamo neppure il nome, ma aveva 22 anni, il ragazzo che si è suicidato ieri nel carcere di Brindisi. Era stato arrestato il giorno prima per resistenza a pubblico ufficiale. E’ il quarto suicidio nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno, gli altri detenuti si sono tolti la vita a Salerno, Vibo Valentia e Foggia. Nel 2021 furono 54. Altri 5 detenuti da inizio anno sono morti per malattia, uno dopo un’aggressione. In tutto questo scoppia l’allarme Covid. Dall’ultimo bollettino del 10 gennaio sono 1534 i detenuti attualmente col Covid , e 1496 i positivi tra i circa 30 mila del personale. Numeri che non si riescono a fermare, considerando che non potendo tenere le distanze, l’unica cosa prevista dal governo per fronteggiare questa quarta ondata negli istituti di pena italiani sono 6 mila mascherine ffp2. Per ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non sappiamo neppure il nome, ma aveva 22 anni, il ragazzo che si è suicidato ieri neldi Brindisi. Era stato arrestato il giorno prima per resistenza a pubblico ufficiale. E’ il quarto suicidio nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno, gli altri detenuti si sono tolti la vita a Salerno, Vibo Valentia e Foggia. Nel 2021 furono 54. Altri 5 detenuti da inizio anno sono morti per, uno dopo un’aggressione. In tutto questo scoppia l’allarme. Dall’ultimo bollettino del 10 gennaio sono 1534 i detenuti attualmente col, e 1496 i positivi tra i circa 30 mila del personale. Numeri che non si riescono a fermare, considerando che non potendo tenere le distanze, l’unica cosa prevista dal governo per fronteggiare questa quarta ondata negli istituti di pena italiani sono 6 mila mascherine ffp2. Per ...

