Noci | spaccio di droga | in quattro agli arresti domiciliari | accuse a vario titolo Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Questa mattina, a Noci, i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza – a seguito di accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – nel procedimento a carico di quattro soggetti, indagati a vario titolo per spaccio di droga. Secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati, Q.A. 34enne, S.M. 24enne, R.G. 22enne e M.C. 42enne, tutti di

Noci, droga venduta nella villa comunale e ai minori: 4 arresti Corriere del Mezzogiorno Noci, cinque arresti per droga [VIDEO] E’ di cinque arresti il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Noci, che con il supporto dei colleghi della Compagnia di Gioia del Colle questa mattina […] ...

Noci, droga venduta nella villa comunale e ai minori: 4 arresti Gli indagati sarebbero stati soliti cedere piccoli quantitativi di droga leggera all’interno della villa comunale del posto e anche in alcuni esercizi commerciali della zona, venendo più volte immorta ...

