No, lo scatto del giovane indigeno con il padre sulle spalle non è del 2015 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 14 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che la fotonotizia – pubblicata da diversi media (qui, qui e qui) – che mostra un ragazzo indigeno trasportare sulle spalle il padre per farlo vaccinare contro il nuovo coronavirus sarebbe in realtà una foto del 2015 e quindi non avrebbe alcun collegamento con i vaccini anti-Covid. Come prova viene allegato lo screenshot di una ricerca effettuata tramite il motore di ricerca per immagini di Google che mostra la foto accompagnare un articolo intitolato “Inflação reverte tendência e agora é maior para pobres, diz estudo” (in italiano, “L’inflazione inverte la tendenza ed è ora più alta per i poveri, sostiene uno studio”) pubblicato in lingua portoghese dalla Bbc il 13 gennaio 2015. Si tratta di un ... Leggi su facta.news (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 14 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che la fotonotizia – pubblicata da diversi media (qui, qui e qui) – che mostra un ragazzotrasportareilper farlo vaccinare contro il nuovo coronavirus sarebbe in realtà una foto dele quindi non avrebbe alcun collegamento con i vaccini anti-Covid. Come prova viene allegato lo screenshot di una ricerca effettuata tramite il motore di ricerca per immagini di Google che mostra la foto accompagnare un articolo intitolato “Inflação reverte tendência e agora é maior para pobres, diz estudo” (in italiano, “L’inflazione inverte la tendenza ed è ora più alta per i poveri, sostiene uno studio”) pubblicato in lingua portoghese dalla Bbc il 13 gennaio. Si tratta di un ...

Advertising

messaggidivita : Rivelazione shock di #Capezzone ieri sera a #QuartaRepubblica:' #Sileri è il più normale del Ministero della Salute… - StreetRoverBlog : 'Tutti parlano del momento dello scatto come dell’istante decisivo: mentre quello davvero decisivo è il momento della selezione” - Schulman - CasalinoManuela : RT @asmistaken: La loro amicizia era seria e silenziosa come tutti i grandi sentimenti destinati a durare una vita intera. Sandor Marai,Le… - daily_k_drama : Watcha pubblica qualche scatto del cast di “Semantic Error” dalla lettura copione. BL drama in uscita il 16 febbrai… - daily_k_drama : MBC rilascia qualche scatto del cast del drama 'Tomorrow' durante la lettura copione. #kdrama #dramacoreano… -