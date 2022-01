No alle schede segnate per il Quirinale: la mossa di Roberto Fico per fermare la conta di Berlusconi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Durante il voto per il Quirinale le correnti utilizzano per contarsi il metodo del nome sulla scheda. Ovvero, confidando nella regola non scritta che vuole che chi scrutina (di solito il presidente della Camera) legga il voto espresso nell’urna interamente, si accordano per scrivere qualcosa di particolare per contarsi. Abbreviazioni nel nome, appellativi alternativi o creativi. Si tratta di una tattica che serve per verificare la fedeltà dei votanti. Ma il presidente della Camera Roberto Fico vuole cancellarla. Valutando di citare soltanto il nome del candidato, ove presente, durante gli scrutini. Soprattutto i primi tre, ovvero quelli destinati a fallire perché per l’elezione serve un quorum altissimo. Lo scrutinio e i voti riconoscibili L’idea di Fico la ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Durante il voto per ille correnti utilizzano perrsi il metodo del nome sulla scheda. Ovvero, confidando nella regola non scritta che vuole che chi scrutina (di solito il presidente della Camera) legga il voto espresso nell’urna interamente, si accordano per scrivere qualcosa di particolare perrsi. Abbreviazioni nel nome, appellativi alternativi o creativi. Si tratta di una tattica che serve per verificare la fedeltà dei votanti. Ma il presidente della Cameravuole cancellarla. Valutando di citare soltanto il nome del candidato, ove presente, durante gli scrutini. Soprattutto i primi tre, ovvero quelli destinati a fallire perché per l’elezione serve un quorum altissimo. Lo scrutinio e i voti riconoscibili L’idea dila ...

