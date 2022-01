Nino Cerruti | addio ad uno dei geni della moda italiana e mondiale

(Di lunedì 17 gennaio 2022), grande stilista italiano famoso in tutto il mondo, è morto sabato 15 gennaio a 91 anni. Il decesso è avvenuto presso l’ospedale di Vercelli, dove era stato ricoverato per un intervento chirurgico all’anca. L’annuncio è stato divulgato dall’azienda Lanificio Fratelli: “Per la famiglia, gli amici, i collaboratori e i dipendenti del Lanificio

lapoelkann_ : I più giovani forse non lo conoscono molto, ma ieri ci ha lasciato un grande stilista: Nino Cerruti. Apprezzato dai… - armani : Mr Armani pays tribute to Nino Cerruti. - lemondefr : Le styliste italien Nino Cerruti est mort - newsbiella : Addio a Nino Cerruti, il ricordo commosso dell'Unione Industriale Biellese - FirenzeMIT : Addio al signor Nino, la moda piange Cerruti - -

, addio allo stilista generoso che ha vestito le star nella vita e sul grande schermo Le scollature profonde di Kathleen Turner ne Il gioiello del Nilo o gli abiti di Sharon Stone e ..."Esprimiamo tutto il nostro cordoglio alla Famiglia per la scomparsa di. Rappresentante della storia e della tradizione dell'imprenditoria tessile, stilista e uomo di straordinaria eleganza, ha contribuito all'affermazione di Biella quale capitale del tessile ...T utto il savoir faire di Nino Cerruti, morto a 91 anni, vivrà per sempre nel suo grande album fotografico dal titolo Celebrity. In quasi tutti gli scatti, c’è il suo sguardo fiero, la visione, l’eleg ..."Nino Cerruti è uno dei grandi imprenditori del nostro tempo: un visionario, una persona acuta e mai banale, uno stilista fuori classe. Con lui se ne va un pezzo della nostra storia. Con lui, il nome ...