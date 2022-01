Nichelino | gang di 200 minorenni pronti alla rissa | fermati dai carabinieri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Unacomposta da circa 200era prontanel parcheggio del supermercato Coop di, in provincia di Torino. La banda, con giovani tra i 13 e i 16 anni, era composta da ragazzi die altri che provenivano da Barriera di Milano, quartiere periferia del capoluogo piemontese. L’intervento immediato dei, già presenti sul posto, ha evitato il peggio. Nelle fasi di allontanamento, però, alcuni ragazzi sono arrivati allo scontro subendo lievi ferite. I giovani si erano dati appuntamento via chat per una sorta di vera e propria “resa dei conti” ed avevano con loro bottiglie di vetro e rami di alberi utilizzati come bastoni. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da ...