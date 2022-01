NFL, Wild Card 2021 – Buccaneers, 49ers e Chiefs passano il turno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche la domenica di Wild Card giunge alla conlcusione e ora non resta che attendere il risultato dell’ultimo match tra Cardinals e Rams, per conoscere il tabellone completo del Divisional Round. Nella giornata domenicale di playoff, Buccaneers, 49ers e Chiefs vincono i rispettivi impegni e accedono al turno successivo. Buccaneers, 49ers e Chiefs passano il turno; com’è andata la domenica di Wild Card? Nella prima gara in programma, i Buccaneers trovano una facile vittoria per 15-31 contro i Philadelphia Eagles. Tampa non ha problemi a prendere il controllo della gara dalle prima battute e a ipotecare la vittoria già nel primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche la domenica digiunge alla conlcusione e ora non resta che attendere il risultato dell’ultimo match trainals e Rams, per conoscere il tabellone completo del Divisional Round. Nella giornata domenicale di playoff,vincono i rispettivi impegni e accedono alsuccessivo.il; com’è andata la domenica di? Nella prima gara in programma, itrovano una facile vittoria per 15-31 contro i Philadelphia Eagles. Tampa non ha problemi a prendere il controllo della gara dalle prima battute e a ipotecare la vittoria già nel primo ...

