Negozi senza Green pass, ok per ottici e benzinai. Certificato obbligatorio dal tabaccaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Profumi e balocchi, servirà il Green pass. E sarà obbligatorio anche per comprare le sigarette. Esentate invece le farmacie, le parafarmacie e tutti i Negozi che...

GiovaQuez : Ancora non chiusa la partita sul Dpcm che dovrà contenere la lista dei negozi ai potrà accedere senza GP. Nella lis… - repubblica : Green Pass, ecco quali sono i (pochi) negozi in cui dal 1° febbraio si potra' entrare senza vaccino ne' tampone - Loredanataberl1 : RT @valy_s: Quindi il governo è tornato “sui suoi passi” rispetto all’accesso a negozi, “servizi alla persona” e uffici SENZA #greenpass …… - bergonzi_paola : RT @valy_s: Quindi il governo è tornato “sui suoi passi” rispetto all’accesso a negozi, “servizi alla persona” e uffici SENZA #greenpass …… - ltonino64 : RT @OrtigiaP: OMICIDIO ITALIA: Il blocco dell’Italia non è dichiarato, né vi sono ordinanze che danno lo stop ai negozi e ai ristoranti, ma… -