NBA | i risultati della notte 17 gennaio | Warriors ko contro i Timberwolves | vincono Jazz e Suns Bene anche Houston

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono solo quattro le partite che si sono disputate staper la NBA 2021-2022, giocate soprattutto nella Western Conference. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto nella Lega cestistica più famosa al mondo. Nel primo match, disputato ancora nella serata italiana di ieri 16, i Phoenix(33-9) battono in trasferta i Detroit Pistons (10-32) col punteggio di 108-135. Gli ospiti mettono subito la testa avanti (35-39), incrementando il vantaggio nel secondo parziale fino al +10 (54-64). Nel terzo quarto la franchigia dell’Arizona spinge ancora di più sull’acceleratore, lasciando al palo i Pistons con un parziale di 28-39 sfondando i cento punti e le venti lunghezze di margine (82-103). Ultimo quarto di pura gestione per i, che vanno così a vincere nettamente questa sfida. Top scorer per Phoenix ...

Quinta sconfitta nelle ultime sette gare per Golden State che, senza Stephen Curry e Draymond Green, perde anche a Minneapolis, Utah torna al successo dopo quattro sconfitte grazie al rientrante Rudy ......UNITI) - Sconfitta casalinga per Atlanta nella notte italiana della regular - season dell'. Di ... Altri: Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 96 - 103; Washington Wizards - Portland Trail ...Sono solo quattro le partite che si sono disputate stanotte per la NBA 2021-2022, giocate soprattutto nella Western Conference. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto nella Lega cestistica p ...Vana la tripla doppia di Domantas Sabonis (11, 23 e 10 assist), così come i 19 dalla panchina dell'inatteso protagonista Torrey Craig . Vincono in modo netto, invece, i New York Knicks (20 - 21), che ...