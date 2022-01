Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli, botta e risposta al veleno: ” acida” e l’altra “L ‘aereo me lo pago da sola “ (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo da qualche settimana è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che abbia già avuto modo di scontrarsi con diversi protagonisti del reality. Ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Valeria Marini ma anche con Carmen Russo. La gieffina però sembra abbia anche avuto da ridire con Sonia Bruganelli, ovvero l’opinionista del reality. Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli, è guerra tra le due Le due donne del reality sembra che non abbiano stima l’una per l’altra e questo lo avevamo già capito a partire dalle prime puntate. In realtà le due avevano avuto modo di conoscersi negli anni e sembra che addirittura fosse accaduto un qualcosa che ha in qualche modo indispettito la moglie di Paolo ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 17 gennaio 2022)da qualche settimana è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che abbia già avuto modo di scontrarsi con diversi protagonisti del reality. Ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Valeria Marini ma anche con Carmen Russo. La gieffina però sembra abbia anche avuto da ridire con, ovvero l’opinionista del reality., è guerra tra le due Le due donne del reality sembra che non abbiano stima l’una pere questo lo avevamo già capito a partire dalle prime puntate. In realtà le due avevano avuto modo di conoscersi negli anni e sembra che addirittura fosse accaduto un qualcosa che ha in qualche modo indispettito la moglie di Paolo ...

Advertising

NeneInIncognito : RT @GretaSmara: non la divina Nathaly Caldonazzo che si prende due blocchi (uno per far beneficienza all'opinionista) e probabilmente avrà… - GretaSmara : non la divina Nathaly Caldonazzo che si prende due blocchi (uno per far beneficienza all'opinionista) e probabilmen… - alicejuvelove : L'unica cosa interessante di questa puntata sarà lo scontro tra la caldonazzo e la bruganelli.... spero in una ola… - infoitcultura : 'Grande Fratello Vip', anticipazioni puntata del 17 gennaio: sorprese per Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni - AntonellaFede15 : RT @Flavia_InTheSky: nathaly caldonazzo e soleil sorge meritano rispetto #gfvip #solphie #mirinat -