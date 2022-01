NASCAR | la guida tecnica definitiva alle Next Gen Car

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 6 febbraio 2022, laCup Series entrerà in una nuova era. Al Coliseum di Los Angeles laGen Car disputerà la sua prima gara ufficiale, portando la massima categoria americana in una dimensione che non ha mai conosciuto prima d’ora. Di questo cambiamento epocale abbiamo parlato più volte, ma è giunto il momento di riassumere il tutto in un unico articolo. Qui sotto, trovate una brevesu com’è fatto il progetto più importante del campionato principe delle stock car.: com’è fatta laGen Car? Partiamo da quello che resta ugualevetture precedenti, ossia il telaio. Abbiamo ancora a che fare con un traliccio di tubi in acciaio, ma la sua struttura cambia. La vettura ora si compone di due sottotelai, ...