Napoli, Osimhen corre verso il rientro: ecco quando tornerà dal 1? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Osimhen è ormai pronto a tornare in campo. ecco quando tornerà a giocare da titolare con la maglia del Napoli Il Napoli ha ritrovato Victor Osimhen, quantomeno tra i convocati. Il nigeriano è infatti partito con la squadra direzione Bologna e già questa sera potrebbe giocare uno spezzone di partita, altrimenti testa alla Salernitana domenica prossima. Ma quando potrebbe tornare a giocare dal 1?? Secondo quanto riportato da Il Mattino, la partita designata per rivedere Osimhen titolare è quella del 6 febbraio contro il Venezia. Dopo la sosta, così da non accelerare troppo i tempi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

