Napoli, incendio all’ex Mercato Ittico, la baraccopoli dei senzatetto (Di lunedì 17 gennaio 2022) incendio alla baraccopoli di via Duca degli Abruzzi, a Napoli, nella notte di ieri sera. Sono in corso le indagini della procura incendio a Napoli in una baraccopoli: ancora poco chiare le dinamiche incendio alla baraccopoli di via Duca degli Abruzzi, a Napoli, alle spalle di via Marina. Le fiamme sono divampate ieri nella notte, devastando una baraccopoli occupata da senzatetto, principalmente da immigrati di origine africana. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli e gli uomini delle forze dell’ordine. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e per fortuna non si sono registrati feriti, solo molto spavento da parte degli occupanti. Sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)alladi via Duca degli Abruzzi, a, nella notte di ieri sera. Sono in corso le indagini della procurain una: ancora poco chiare le dinamichealladi via Duca degli Abruzzi, a, alle spalle di via Marina. Le fiamme sono divampate ieri nella notte, devastando unaoccupata da, principalmente da immigrati di origine africana. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del Comando die gli uomini delle forze dell’ordine. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e per fortuna non si sono registrati feriti, solo molto spavento da parte degli occupanti. Sulla ...

Advertising

lightmoon972 : RT @gazzettanapoli: ?????La Polizia Locale di Napoli in vista della usanza del ''Cippo di Sant'Antonio', ovvero la tradizionein uso a Napoli… - gazzettanapoli : ?????La Polizia Locale di Napoli in vista della usanza del ''Cippo di Sant'Antonio', ovvero la tradizionein uso a Na… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a Centola, in fumo ettari di macchia mediterranea - SkyTG24 : Incendio a Centola, in fumo ettari di macchia mediterranea - SN_Guardiacoste : RT @guardiacostiera: Principio di incendio ed avaria in alto mare: nave cargo soccorsa dalla #GuardiaCostiera. L’unità è giunta ieri a #Nap… -