Napoli, controlli della Polizia Locale su trasporto pubblico (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli Agenti del Nucleo di Polizia Turistica hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell'abusivismo nel trasporto pubblico con particolare attenzione alla zona dell'Aeroporto di Capodichino. In seguito ai controlli presso l'area Aeroportuale sono stati sanzionati 2 conducenti di taxi del Comune di Napoli perché sorpresi a prelevare passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio aeroporto, 2 per servizio fuori turno, 1 sorpreso a prelevare clienti senza rispettare l'ordine di fila, 2 per aver omesso il rilascio della ricevuta su tratta a tariffa fissa, 1 per omessa revisione periodica del veicolo, 1 per mancanza di copertura assicurativa del veicolo. Oltre alla sanzione sono state, in alcuni casi, ...

