My Hero Academia: Ultra Rumble, annunciato il battle royale dedicato al famoso anime

Arriva il primo battle royale ispirato al famoso manga e anime My Hero Academia

Bandai Namco ha presentato oggi My Hero Academia: Ultra Rumble, un battle royale dedicato al famoso anime e manga creato dalle matite di Kohei Horikoshi. Il gioco sarà un free-to-play ed è attualmente in sviluppo per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco supporterà un massimo di 24 giocatori a partita, e come di consueto per questo genere di titoli si andrà avanti finché non resterà soltanto un solo giocatore o team di massimo tre persone sul campo. Il gameplay è stato già mostrato in un trailer promozionale.

