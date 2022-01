Musica sotto choc, la cantante si contagia volontariamente e muore (Di martedì 18 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Non aveva paura del Covid. Anzi, si è infettata intenzionalmente, rimanendo in contatto con i familiari positivi, così da poter tornare a una vita "normale" una volta guarita senza doversi vaccinare. Ma le cose non sono andate come sperava. Hanka Horka, nota cantante Folk della Repubblica Ceca è morta ieri, domenica 16 gennaio, all'età di 57 anni. Lo conferma anche una nota diffusa sul sito della sua band "Assonance" in cui si legge, accanto alla sua foto «non vorremmo credere ad alcune notizie, ma dobbiamo». Appena due giorni fa, il 13 gennaio la cantante aveva condiviso su Facebook un post in cui affermava di avere il Covid e di aver ormai superato la malattia, rallegrandosi di poter tornare al teatro, alla sauna e alla vita sociale e invitando gli altri a fare lo stesso. Secondo il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Non aveva paura del Covid. Anzi, si è infettata intenzionalmente, rimanendo in contatto con i familiari positivi, così da poter tornare a una vita "normale" una volta guarita senza doversi vaccinare. Ma le cose non sono andate come sperava. Hanka Horka, notaFolk della Repubblica Ceca è morta ieri, domenica 16 gennaio, all'età di 57 anni. Lo conferma anche una nota diffusa sul sito della sua band "Assonance" in cui si legge, accanto alla sua foto «non vorremmo credere ad alcune notizie, ma dobbiamo». Appena due giorni fa, il 13 gennaio laaveva condiviso su Facebook un post in cui affermava di avere il Covid e di aver ormai superato la malattia, rallegrandosi di poter tornare al teatro, alla sauna e alla vita sociale e invitando gli altri a fare lo stesso. Secondo il ...

Advertising

fvnzioniamo : @_Iride_24 ma anche la musica inquietante sotto - monangeIs : @jkdanielss no ti prego ma la musica sotto?? eargasm - Faby_1DFam : Niall che vuole aspettare a rilasciare musica fino a quando non ha tutto organizzato e sotto controllo è tipicament… - cenestpasunbot : Starei ad ascoltare Kabir per ore con sotto questa musica - simonaximeng : RT @Aquilonisenzac1: #unmesedisamurai #SamuraiDarioGreco #DarioGreco Sotto questi # tanta bellezza Sono stati creati per dirti quanto noi @… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica sotto Il teatro in Italia riparte dai musical E nonostante la musica sia stata parte del teatro sin da tempi antichi, questa particolare corrente ... In Italia, il musical arriva soltanto negli anni Cinquanta, sotto forma di "commedia musicale", ...

Cattive compagnie a Sanremo Discovery e Television Song festival. Intervista "Sanremo Discovery" e "Television Song Contest 2022" sotto la direzione artistica di Mario Greco al ... Partiamo dalla scintilla: quando nasce la vostra passione per la musica?Parlateci un po' di voi,...

Livorno: Il Goldoni ha una nuova orchestra under 35 Il Giornale della Musica Sotto un altro cielo, nuovo brano del trio Casale-Nava-Di Michele Mercoledì, 12 gennaio 2022 Home > aiTv > Sotto un altro cielo, nuovo brano del trio Casale-Nava-Di Michele Roma, 12 gen. (askanews) - E' il canto di speranza di madri che affidano i loro figli ad un m ...

Musica sotto choc, il cantante uccide la fidanzata e si toglie la vita: la scoperta dei figli Il 28enne ha poi puntato la pistola verso se stesso e ha fatto fuoco togliendosi la vita. Ha ucciso la fidanzata con un colpo di pistola, poi si è suicidato. Gli agenti della polizia hanno trovato i c ...

E nonostante lasia stata parte del teatro sin da tempi antichi, questa particolare corrente ... In Italia, il musical arriva soltanto negli anni Cinquanta,forma di "commedia musicale", ..."Sanremo Discovery" e "Television Song Contest 2022"la direzione artistica di Mario Greco al ... Partiamo dalla scintilla: quando nasce la vostra passione per la?Parlateci un po' di voi,...Mercoledì, 12 gennaio 2022 Home > aiTv > Sotto un altro cielo, nuovo brano del trio Casale-Nava-Di Michele Roma, 12 gen. (askanews) - E' il canto di speranza di madri che affidano i loro figli ad un m ...Il 28enne ha poi puntato la pistola verso se stesso e ha fatto fuoco togliendosi la vita. Ha ucciso la fidanzata con un colpo di pistola, poi si è suicidato. Gli agenti della polizia hanno trovato i c ...