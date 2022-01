“Musica contro le mafie” il 1 Febbraio a Casa Sanremo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tra i premiati, in diretta sulla Tv ufficiale di Casa Sanremo, anche il cantautore Francesco Lettieri: il suo inedito è il più ascoltato su Spotify tra gli 8 finalisti di “Musica contro le mafie” In occasione del 72° Festival di Sanremo ci sarà la conclusione della dodicesima edizione di “Music for Change – Musica contro le mafie Award”. Il contest, iniziato lo scorso giugno, oggi chiude con l’ultima fase: il Premio Stream, una Battle pacifica tra gli 8 finalisti a colpi di streaming sulla piattaforma Spotify. Si conferma vincitore il cantautore Francesco Lettieri con “Inverno” con oltre 25 mila ascolti che riceverà l’ambitissimo premio di 10mila euro per la realizzazione di un tour. Il premio in palio viene dal Bando Premi e ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tra i premiati, in diretta sulla Tv ufficiale di, anche il cantautore Francesco Lettieri: il suo inedito è il più ascoltato su Spotify tra gli 8 finalisti di “le” In occasione del 72° Festival dici sarà la conclusione della dodicesima edizione di “Music for Change –leAward”. Il contest, iniziato lo scorso giugno, oggi chiude con l’ultima fase: il Premio Stream, una Battle pacifica tra gli 8 finalisti a colpi di streaming sulla piattaforma Spotify. Si conferma vincitore il cantautore Francesco Lettieri con “Inverno” con oltre 25 mila ascolti che riceverà l’ambitissimo premio di 10mila euro per la realizzazione di un tour. Il premio in palio viene dal Bando Premi e ...

Advertising

tizianasullalun : RT @rmc_official: Il terzo lunedì di gennaio è considerato il giorno più triste dell'anno. Vi spieghiamo come è nata questa credenza. E vi… - rmc_official : Il terzo lunedì di gennaio è considerato il giorno più triste dell'anno. Vi spieghiamo come è nata questa credenza.… - riviera24 : 'Music for Change-12th Musica contro le mafie award”, Francesco Lettieri vince il Premio Stream: la premiazione sar… - decisamdonna : RT @silviasplash: - joy_git : @PARK3RGIT *rise e si alzò in piedi girandosi verso di lui* Nono la che figura di merda è bellissimo come obbligo… -