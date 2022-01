Motta Santa Lucia. Marocchino uccide la moglie al culmine di una lite soffocandola

Advertising

Tg3web : Ennesimo femminicidio, questa volta a Motta Santa Lucia, un paesino di 800 abitanti in provincia di Catanzaro. Un u… - TgrRai : Guarda #BuongiornoItalia del #17gennaio in #DIRETTA su @RaiTre: ?? #Milano, identificati i giovani che hanno aggredi… - TgrRai : Motta Santa Lucia (#Catanzaro), 49enne del #Marocco soffoca la moglie e poi lo racconta al datore di lavoro. In… - infoitinterno : Motta Santa Lucia, ancora un caso di femminicidio - bizcommunityit : Soffoca la moglie, poi lo racconta al capo. Femminicidio a Motta Santa Lucia - Gazzetta del Sud -

Ultime Notizie dalla rete : Motta Santa

L'ennesimo femminicidio si è consumato in un piccolo comune calabrese,Lucia, in provincia di Catanzaro. Marito e moglie, coetanei, stavano attraversando un periodo di crisi ......costretto ad annullare la festa che si raccoglieva attorno alla Chiesa di Sant'Antonio della... Domani alle 11.00 al termine dellaMessa si svolgerà la benedizione degli animali in streaming.Orribile femminicidio a Motta Santa Lucia (Catanzaro). Un marocchino di 49 anni ha ucciso la moglie al culmine di un litigio soffocandola e lo ha poi ...Per la rubrica "Tutti i Santi giorni" del 17 gennaio, Sant'Antonio abate. Al MuNDA l'opera di terracotta di Saturnino Gatti.