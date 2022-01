MotoGP, Marquez ottimista dopo test a Portimao: “Nessun disagio alla vista” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Marc Marquez sta effettuando dei test a Portimao (Portogallo) in sella alla sua Honda RC213V-S. L’obiettivo del pilota spagnolo è quello di valutare le proprie condizioni in vista del Campionato del Mondo 2022 di MotoGP. Queste le considerazioni del campione iberico: “Mi sento molto felice, prima per essere tornato in pista e poi perché siamo riusciti a confermare le sensazioni che ho avuto su una moto da cross anche qui con la moto da strada. È una grande sensazione, una sensazione di sollievo perché quando ero in sella, non avevo alcun disagio con la mia vista”. “Dato che non guido da così tanto tempo, ho notato alcune aree fisiche in cui mi manca un po’, ma questo è solo perché non sono stato in grado di avere la mia solita preparazione di ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Marcsta effettuando dei(Portogallo) in sellasua Honda RC213V-S. L’obiettivo del pilota spagnolo è quello di valutare le proprie condizioni indel Campionato del Mondo 2022 di. Queste le considerazioni del campione iberico: “Mi sento molto felice, prima per essere tornato in pista e poi perché siamo riusciti a confermare le sensazioni che ho avuto su una moto da cross anche qui con la moto da strada. È una grande sensazione, una sensazione di sollievo perché quando ero in sella, non avevo alcuncon la mia”. “Dato che non guido da così tanto tempo, ho notato alcune aree fisiche in cui mi manca un po’, ma questo è solo perché non sono stato in grado di avere la mia solita preparazione di ...

Advertising

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP MARC MARQUEZ PARTECIPERA' AI TEST DI SEPANG. AVEVA SALTATO LE ULTIME DUE GARE DEL 2021 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - sportface2016 : #MotoGP | Marc #Marquez ottimista dopo test a #Portimao: 'Nessun disagio alla vista' - RaiSport : #MotoGp #Marquez torna in pista 'È una bella sensazione, una sensazione di sollievo perché guidando non avevo alcu… - FormulaPassion : #MotoGP | Continuano ad arrivare segnali incoraggianti sulle condizioni di salute di Marc #Marquez - corsedimoto : MARC MARQUEZ parteciperà al primo test MotoGP 2022 in Malesia del 5-6 febbraio. Dopo il test privato a Portimao il… -