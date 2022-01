MotoGP, Dovizioso: "Con Ducati non si era neanche parlato del rinnovo" - News (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per otto anni Andrea Dovizioso e Ducati sono stati una coppia , portandoci anche a sognare in grande nelle tre annate - 2017, 2018, 2019 - in cui il forlivese fu il primo rivale di Marc Marquez. Non ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per otto anni Andreasono stati una coppia , portandoci anche a sognare in grande nelle tre annate - 2017, 2018, 2019 - in cui il forlivese fu il primo rivale di Marc Marquez. Non ...

