Morto Giuseppe Belvedere, addio al clochard dei piccioni di Parigi: ex commercialista, ha dedicato la sua vita agli uccelli (Di lunedì 17 gennaio 2022) addio Monsieur Pigeon. Giuseppe Belvedere, il clochard italiano, l’amico degli uccelli che con il suo furgoncino bianco stazionava nei dintorni di Beaubourg a Parigi è Morto. Il corpo nascosto dietro un angolo della capitale brulicante di anime umane laboriose e conformiste, come se la sua presenza non avesse più spazio tra i Parigini infastiditi da sporcizia e presunte malattie, Giuseppe ha lasciato il mondo che lo aveva emarginato e a cui lui aveva risposto con una vita di strada autentica e mai rinnegata, a dare da mangiare ai piccioni, curando i volatili in difficoltà. Marginale tra i marginali, cuore immenso e statua involontaria per passanti e turisti, Giuseppe era stato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022)Monsieur Pigeon., ilitaliano, l’amico degliche con il suo furgoncino bianco stazionava nei dintorni di Beaubourg a. Il corpo nascosto dietro un angolo della capitale brulicante di anime umane laboriose e conformiste, come se la sua presenza non avesse più spazio tra ini infastiditi da sporcizia e presunte malattie,ha lasciato il mondo che lo aveva emarginato e a cui lui aveva risposto con unadi strada autentica e mai rinnegata, a dare da mangiare ai, curando i volatili in difficoltà. Marginale tra i marginali, cuore immenso e statua involontaria per passanti e turisti,era stato un ...

