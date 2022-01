(Di lunedì 17 gennaio 2022) I carabinieri hannoa Saronno, in provincia di, un 51enne, accusato di aver aggredito un uomo lo scorso 8 gennaio,due giorniper le ferite riportate. Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima, Francesco Costa, 55 anni, era entrato in un bar con un amico, ma se ne era andato insultando la barista, a causa dei prezzi delle bevande ritenuti troppo elevati. Tornato per prendere l’auto, il 55enne era stato aggredito da un parente della barista. Colpito da un pugno, aveva battuto con violenza la testa a terra, morendo due giorniin ospedale. Nonostante un clima di assoluta mancanza di collaborazione, come denunciano i carabinieri, le indagini hanno portato all’identificazione dell’e al chiarimento della dinamica dei fatti. Il 51enne è ...

Advertising

telodogratis : Morto a Varese dopo lite al bar, arrestato presunto aggressore - sulsitodisimone : Morto a Varese dopo lite al bar, arrestato presunto aggressore - fisco24_info : Morto a Varese dopo lite al bar, arrestato presunto aggressore: I carabinieri hanno arrestato a Saronno, in provinc… - italiaserait : Morto a Varese dopo lite al bar, arrestato presunto aggressore - ParliamoDiNews : Varese: morto dopo lite al bar, arrestato presunto aggressore – Libero Quotidiano #varese #morto #lite #arrestato… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Varese

La Prealpina

... 55 anni, a seguito di un'aggressione fuori da un bar, l'8 gennaio scorso a Saronno (). Costa, dopo due giorni di ricovero in ospedale e un intervento chirurgico alla testa, èa causa ...È stato arrestato il presunto killer di Francesco Costa , il 55ennein ospedale a Legnano dopo essere stato aggredito nel parcheggio di viaa Saronno () nella serata di sabato 8 gennaio. Secondo quanto appreso da MilanoToday si tratta di un uomo di ...Sono 83.403 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 17 gennaio, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salut ...I carabinieri hanno arrestato a Saronno, in provincia di Varese, un 51enne, accusato di aver aggredito un uomo lo scorso 8 gennaio, morto due giorni dopo per le ferite riportate. Secondo la ricostruzi ...