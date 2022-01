Morta a 5 anni sulla neve: il divertimento insieme alla famiglia, poi la tragedia davanti a tutti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Incidente ad alta quota. La famiglia, residente a Ginevra, stava trascorrendo una giornata sulla neve, più precisamente a Flaine, nella regione dell’Alta Savoia, quando intorno alle 11, la bambina di 5 anni finisce vittima di un incidente in pista. La piccola stava facendo lezione quando è avvenuto lo scontro con lo sciatore di 40 anni. Si apprende su Daily che, secondo quanto espresso dal pm, la bambina si trovava sulla pista blu, per classificazione facile, quando intenta a svoltare a destra ha impattato violentemente contro lo sciatore di 40 anni che procedeva a velocità spedita: “La vittima era in fila indiana dietro il gruppo e stava per svoltare a destra, quando è stata colpita molto violentemente dallo sciatore in arrivo ad alta velocità che ha cercato invano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Incidente ad alta quota. La, residente a Ginevra, stava trascorrendo una giornata, più precisamente a Flaine, nella regione dell’Alta Savoia, quando intorno alle 11, la bambina di 5finisce vittima di un incidente in pista. La piccola stava facendo lezione quando è avvenuto lo scontro con lo sciatore di 40. Si apprende su Daily che, secondo quanto espresso dal pm, la bambina si trovavapista blu, per classificazione facile, quando intenta a svoltare a destra ha impattato violentemente contro lo sciatore di 40che procedeva a velocità spedita: “La vittima era in fila indiana dietro il gruppo e stava per svoltare a destra, quando è stata colpita molto violentemente dallo sciatore in arrivo ad alta velocità che ha cercato invano ...

