Moderna | vaccino unico Covid-influenza non prima del 2023

(Di lunedì 17 gennaio 2022)ritiene di rendere disponibile ilcontro il-19 e l'e "nella migliore delle ipotesi nell'autunno del". Lo ha annunciato il suo amministratore delegato."Nel migliore dei casi sarà nell'autunno del. Non credo che sarà in tutti i Paesi, ma siamo convinti che sarà possibile in alcuni Paesi il prossimo anno", ha affermato Stephane Bancel, direttore generale del gruppo nel corso di una tavola rotonda virtuale del World Economic Forum. "Il nostro obiettivo è avere unannuale in modo da non avere problemi con le persone che non vogliono farsi due o tre iniezioni per inverno per garantire che le persone vengano vaccinate", ha spiegato l'ad francese.