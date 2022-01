Misure su bollette e ristori nel prossimo Cdm giovedì (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un provvedimento contro il caro bollette e un altro su ristori a settori economici colpiti dalla pandemia saranno all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri, giovedì 20 gennaio. Lo si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un provvedimento contro il caroe un altro sua settori economici colpiti dalla pandemia saranno all'ordine del giorno delConsiglio dei ministri,20 gennaio. Lo si è ...

GiuseppeConteIT : Il tempo di attesa per aiuti economici massicci a famiglie e imprese è scaduto. I rincari della bollette pesano su… - virginiaraggi : Bene @LaCastelliM5s e Comitato economico M5S su pacchetto proposte per contrastare il “caro bollette”. Da Iva a con… - Mov5Stelle : Il caro bollette non è una questione passeggera. Come Movimento continueremo a lavorare in Parlamento e sollecitere… - PupiaTv : Misure su bollette e ristori il 20 gennaio in Cdm: contributo solidarietà, tagli a Iva e oneri di sistema… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Misure su bollette e ristori nel prossimo Cdm giovedì 20 #ANSA -