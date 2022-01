Missili e droni degli Houthi su Abu Dhabi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Prevista da più parti, quasi annunciata dalla leadership, ieri è arrivata la risposta dei ribelli sciiti al ritorno in grande stileEmirati nello scenario di guerra in Yemen. È di almeno tre morti – due lavoratori indiani e uno pakistano – e di sei feriti il bilancio dell’attacco rivendicato daglia Mussafah, la zona industriale di Abu, vicino alla sede della compagnia petrolifera Adnoc.hanno colpito, provocando violente esplosioni, tre autocisterne vicino all’impianto di stoccaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

civettone : RT @AntonioGuizzet1: Cuba: 11 milioni; Isola Felice senza COVID; Una Vittoria Incredibile, Incomprensibile per Moderna & Pfizer, In Ginocch… - maulib72 : Gli Houthi hanno risposto all'Arabia Saudita attaccando i suoi aeroporti, città e installazioni petrolifere con mis… - maulib72 : I ribelli yemeniti hanno attaccato con 20 droni kamikaze e 10 missili balistici l'aereoporto internazionale di… - ManuDagostino : Portavoce militare Houthi: cinque missili balistici e più droni sono stati impiegati negli attacchi contro gli aero… - Blackskorpion4 : RT @Il_CarroArmato: Attacco con venti droni suicidi e dieci missili balistici da parte degli Houti dello #Yemen contro obiettivi civili neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Missili droni

... e ha già lanciatotransfrontalieri e attacchi concontro i sauditi, ma ha rivendicato pochi attacchi simili contro gli emiratini " che per altro normalmente hanno negato questo genere ......come alla centrale nucleare dell'emirato di Barakah e hanno utilizzatocarichi di bombe per lanciare attacchi contro Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Il gruppo ha anche lanciato...L'attacco è la risposta dei ribelli sciiti all'impegno militare massiccio degli Emirati che ha cambiato il corso della guerra in Yemen a favore dei governativi.Le vittime saranno sempre più civili. Chi manovra questi apparecchi resta seduto dietro una consolle, mentre il campo di battaglia è sopra le nostre teste ...