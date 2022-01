Missili e droni degli Houthi su Abu Dhabi (Di martedì 18 gennaio 2022) Prevista da più parti, quasi annunciata dalla leadership Houthi, ieri è arrivata la risposta dei ribelli sciiti al ritorno in grande stile degli Emirati nello scenario di guerra in Yemen. È di almeno tre morti – due lavoratori indiani e uno pakistano – e di sei feriti il bilancio dell’attacco rivendicato dagli Houthi a Mussafah, la zona industriale di Abu Dhabi, vicino alla sede della compagnia petrolifera Adnoc. droni hanno colpito, provocando violente esplosioni, tre autocisterne vicino all’impianto di stoccaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 gennaio 2022) Prevista da più parti, quasi annunciata dalla leadership, ieri è arrivata la risposta dei ribelli sciiti al ritorno in grande stileEmirati nello scenario di guerra in Yemen. È di almeno tre morti – due lavoratori indiani e uno pakistano – e di sei feriti il bilancio dell’attacco rivendicato daglia Mussafah, la zona industriale di Abu, vicino alla sede della compagnia petrolifera Adnoc.hanno colpito, provocando violente esplosioni, tre autocisterne vicino all’impianto di stoccaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MarcoMilani05 : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi Armi britanniche all'Ucraina, droni contro Abu Dhabi e altre notizie interessanti via @FedericoPetron… - gemin_steven98 : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi Armi britanniche all'Ucraina, droni contro Abu Dhabi e altre notizie interessanti via @FedericoPetron… - limesonline : ???? Il mondo oggi Armi britanniche all'Ucraina, droni contro Abu Dhabi e altre notizie interessanti via… - SHIN_Fafnhir : @LInvestigativa Missili atomici, pioggia di fuoco, virus militari, droni impazziti, robot assassini, mine antiuomo… - CCKKI : L'#AsaibAhlalHaq e #KataibHezbollah, dell'Iraq????, si sono congratulati con le forze armate dello #Yemen???? per l'att… -