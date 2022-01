Milano Moda Uomo | le sfilate autunno inverno 22-23 rimettono al centro il prodotto | tra pragmatismo ed un’eleganza dal sapore novecentesco

Milano Moda Uomo, le sfilate autunno/inverno 22-23 (ri)mettono al centro il prodotto: tra pragmatismo ed un’eleganza dal sapore novecentesco (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo due anni di pandemia e mille difficoltà bisogna essere pragmatici e guardare con concretezza al futuro. E se questo sembra più facile a dirsi che a farsi allora ci viene in aiuto la Moda. Come in un folle gioco dell’oca, in queste prime settimane del 2022 il settore si è trovato a ripassare dal via, con i contagi da Covid in vertiginosa risalita, timori crescenti e addetti ai lavori divisi tra chi propendeva per cancellare e rinviare tutti gli eventi a cui tanto si era lavorato negli scorsi mesi e chi invece spingeva perché si svolgessero, con tutti i protocolli di sicurezza del caso. Uno scontro tra titani che ha visto, da una parte, la prudenza di Giorgio Armani, ancora una volta il primo ad annunciare la cancellazione delle sue sfilate Uomo e, dall’altra, il presidente di Camera Moda Carlo Capasa, che fin da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo due anni di pandemia e mille difficoltà bisogna essere pragmatici e guardare con concretezza al futuro. E se questo sembra più facile a dirsi che a farsi allora ci viene in aiuto la. Come in un folle gioco dell’oca, in queste prime settimane del 2022 il settore si è trovato a ripassare dal via, con i contagi da Covid in vertiginosa risalita, timori crescenti e addetti ai lavori divisi tra chi propendeva per cancellare e rinviare tutti gli eventi a cui tanto si era lavorato negli scorsi mesi e chi invece spingeva perché si svolgessero, con tutti i protocolli di sicurezza del caso. Uno scontro tra titani che ha visto, da una parte, la prudenza di Giorgio Armani, ancora una volta il primo ad annunciare la cancellazione delle suee, dall’altra, il presidente di CameraCarlo Capasa, che fin da ...

Advertising

FQMagazineit : Milano Moda Uomo, le sfilate autunno/inverno 22-23 (ri)mettono al centro il prodotto: tra pragmatismo ed un’eleganz… - CinecittaNews : #ElioFiorucci - Free Spirit, film evento speciale al @fffmilano e alla #FashionWeek di Milano. #andreaservi… - AnsaLombardia : Moda: Brooksfield apre a Milano. Boutique a Brera per il marchio torinese | #ANSA - AnsaLombardia : Moda: a Milano abiti in mostra si possono comprare. Capi da Associazione Culturale Anna Piaggi e Fondazione Sozzani… - houseofbrackets : RT @mencaregio: @houseofbrackets “Milano vende moda” per Maldini. Ci rido tutt’ora. -