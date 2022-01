Milan-Spezia, Pioli: “Arbitro? Ha sbagliato ed è andata così, ci ha chiesto scusa” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro lo Spezia Leggi su mediagol (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Stefano, tecnico del, dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro lo

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - DAZN_IT : Spezia: *ha bisogno di punti pesanti per salvarsi* Thiago Motta: 'Non dire altro' Napoli-Spezia 0-1 ? Milan-Spezia… - AndreaLazzer : RT @MilanPress_it: #Calabria commenta così #MilanSpezia a Milan TV: 'L'errore di #Serra? È umano sbagliare. Detto sinceramente non mi va di… - Fantacalciok : Serie A, Milan – Spezia 1-2: tabellino, marcatori e statistiche -