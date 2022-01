Milan-Spezia, pasticcio dell’arbitro Serra che vanifica il gol di Messias e poi chiede scusa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Succede di tutto nei minuti conclusivi di Milan-Spezia, che nel giro di pochi minuti passa dall’annullamento del gol vittoria a subire la rete che condanna i rossoneri alla clamorosa sconfitta contro i liguri. Protagonista del pasticcio è l’arbitro Serra, che in pieno recupero fischia troppo frettolosamente su un contatto pochi metri fuori area su Bennacer. Il direttore di gara non aspetta di vedere dove va il pallone, che arriva a Messias bravo a scaricarlo di prima all’incrocio. Tutto inutile però: Serra ha fischiato pochi istanti prima. Costernato, il direttore di gara chiede scusa ai calciatori consapevole dell’errore. Parla con la sala Var nella speranza che il fischio sia arrivato dopo che il pallone abbia varcato la linea di porta ma non è così. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Succede di tutto nei minuti conclusivi di, che nel giro di pochi minuti passa dall’annullamento del gol vittoria a subire la rete che condanna i rossoneri alla clamorosa sconfitta contro i liguri. Protagonista delè l’arbitro, che in pieno recupero fischia troppo frettolosamente su un contatto pochi metri fuori area su Bennacer. Il direttore di gara non aspetta di vedere dove va il pallone, che arriva abravo a scaricarlo di prima all’incrocio. Tutto inutile però:ha fischiato pochi istanti prima. Costernato, il direttore di garaai calciatori consapevole dell’errore. Parla con la sala Var nella speranza che il fischio sia arrivato dopo che il pallone abbia varcato la linea di porta ma non è così. ...

