Milan-Spezia, le formazioni ufficiali: Krunic al posto di Tonali. Motta non cambia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milan e Spezia si sfideranno alle 18.30 allo Stadio Meazza in San Siro. I rossoneri di Pioli vogliono vincere per scavalcare provvisoriamente l'Inter in testa alla classifica, ma lo Spezia è a caccia di punti salvezza. le formazioni ufficiali Leggi su mediagol (Di lunedì 17 gennaio 2022)si sfideranno alle 18.30 allo Stadio Meazza in San Siro. I rossoneri di Pioli vogliono vincere per scavalcare provvisoriamente l'Inter in testa alla classifica, ma loè a caccia di punti salvezza. le

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - Gazzetta_it : Milan, la grande occasione per il sorpasso. Ma per Pioli è piena emergenza #MilanSpezia #SerieA - calciomercatoit : ?? - GazzettadellaSp : Motta conferma l’undici titolare visto a Genova: Milan - Spezia 0-0 (live) - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Nikolaou: 'Serve dare il massimo contro il Milan' -