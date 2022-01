Milan-Spezia, le formazioni ufficiali: gioca Ibrahimovic (Di lunedì 17 gennaio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Milan-Spezia, posticipo della 22a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I rossoneri guidati da Stefano Pioli si trovano al secondo posto della classifica, con 48 punti. Con una vittoria questa sera si porterebbero al primo posto, superando l’Inter. I nerazzurri infatti sono stati fermati ieri sul pareggio dall’Atalanta. Formazione quasi obbligata per il tecnico emiliano, a causa dei diversi infortuni che hanno colpito i meneghini. Al posto dello squalificato Tonali gioca in mediana Krunic. Gli aquilotti allenati da Thiago Motta si trovano, con 19 punti, fuori dalla zona retrocessione. Ma non sono ancora tranquilli, infatti sono solo tre i punti sul Genoa terzultimo. Nella scorsa ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Andiamo a scoprire ledi, posticipo della 22a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza dio. I rossoneri guidati da Stefano Pioli si trovano al secondo posto della classifica, con 48 punti. Con una vittoria questa sera si porterebbero al primo posto, superando l’Inter. I nerazzurri infatti sono stati fermati ieri sul pareggio dall’Atalanta. Formazione quasi obbligata per il tecnico emiliano, a causa dei diversi infortuni che hanno colpito i meneghini. Al posto dello squalificato Tonaliin mediana Krunic. Gli aquilotti allenati da Thiago Motta si trovano, con 19 punti, fuori dalla zona retrocessione. Ma non sono ancora tranquilli, infatti sono solo tre i punti sul Genoa terzultimo. Nella scorsa ...

