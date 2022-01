Milan Spezia, l’AIA si scusa. Serra verso lo stop (Di martedì 18 gennaio 2022) l’AIA si è scusata con il Milan per gli errori arbitrali di Marco Serra durante la parita persa contro lo Spezia Secondo quanto riporato dall’ edizione on line de la Gazzetta dello Sport, l’AIA si è scusata con il Milan per gli errori arbitrali nella gara contro lo Spezia da parte di Marco Serra, che oggi era sotto gli occhi di Andrea Gervasoni, vice-designatore, presente in tribuna a San Siro. Il club rossonero, si legge dalla Rosea, riconosciuta l’assenza di malizia negli errori – pur gravi – del direttore di gara, avrebbe accettato le scuse. Il fischietto va verso lo stop di oltre due giornate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022)si èta con ilper gli errori arbitrali di Marcodurante la parita persa contro loSecondo quanto riporato dall’ edizione on line de la Gazzetta dello Sport,si èta con ilper gli errori arbitrali nella gara contro loda parte di Marco, che oggi era sotto gli occhi di Andrea Gervasoni, vice-designatore, presente in tribuna a San Siro. Il club rossonero, si legge dalla Rosea, riconosciuta l’assenza di malizia negli errori – pur gravi – del direttore di gara, avrebbe accettato le scuse. Il fischietto valodi oltre due giornate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

