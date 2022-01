Milan-Spezia, Gyasi: “Un sogno venire qua e fare una partita così” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Emmanuel Gyasi, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Spezia, 22^ giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Emmanuel, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine di, 22^ giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - petitoblu : @FedericaDB22 Fede il Milan con lo Spezia entra in campo e il primo tempo finisce 3-0. Non dimentichiamo che nel se… - TuttoMercatoWeb : -