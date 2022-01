Milan - Spezia 1 - 2, Gyasi gela i rossoneri allo scadere (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gennaio 2022 " Lo Spezia centra un clamoroso colpo salvezza battendo 2 - 1 il Milan a SanSiro grazie a un gol di Gyasi in pieno recupero . Un ko che fa malissimo ai rossoneri che mancano ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022)o, 17 gennaio 2022 " Locentra un clamoroso colpo salvezza battendo 2 - 1 ila SanSiro grazie a un gol diin pieno recupero . Un ko che fa malissimo aiche mancano ...

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - Macri13 : RT @MarcoKappa11: L’AC Milan oggi ha vinto con lo spezia 2-1 e si porta a 51 punti in classifica Tutto il resto è fuffa - berto_bg : @francescoceccot Io attendo con trepidazione il tweet del Napoli per congratularsi con Milan e Spezia ?? -