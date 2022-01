Milan-Spezia 1-0 al 45?: Leao la sblocca nel finale | Serie A News (Di lunedì 17 gennaio 2022) È terminato il primo tempo di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Il racconto dei primi 45' di gioco Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) È terminato il primo tempo di, partita della 22^ giornata dellaA 2021-2022. Il racconto dei primi 45' di gioco

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - Gazzetta_it : Milan, la grande occasione per il sorpasso. Ma per Pioli è piena emergenza #MilanSpezia #SerieA - calciomercatoit : ?? - lilitwelve : RT @Swaffle_7: Ma perché Enzo è così incazzato per Milan-Spezia - UmbertoF97 : Fumo per Milan Spezia. Dialetto napoletano sperando che il Napoli vinca lo scudetto. Gif di Marotta per Dybala. Irreale Enzo stasera. -