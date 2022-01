Milan, senti Kamara: “Con il mercato aperto può succedere di tutto” | News (Di lunedì 17 gennaio 2022) Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: piace sia al Milan che alla Roma Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Boubacar, centrocampista del Marsiglia, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: piace sia alche alla Roma

Advertising

BgnMiki : @Nathan_Gr_ Senti kaio gioca perché kean è pure squalificato. Morata e dybala li preserva per il milan che se ci si… - Milannews24_com : Senti Pellegatti? - pierpierj : @antoniocirella @KatiaAino @juve3stars Senti, per esperienza vissuta in multinazionale, quando mancava il cfo andav… - francescofolgo1 : @Riccardofuffol2 si ma degli altri presidenti non senti un cazzo a parte quei cinesi finti del milan - Milannews24_com : Senti Padovan? -