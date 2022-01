Milan, Romagnoli negativo al Covid: torna a disposizione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nuovo rientro per il Milan: il capitano rossonero Alessio Romagnoli è infatti negativo al Covid e pronto a tornare in gruppo. Lo ha reso noto lo stesso club in una nota. “AC Milan comunica che Alessio Romagnoli è risultato negativo al Covid-19. Alessio è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico”, si legge L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nuovo rientro per il: il capitano rossonero Alessioè infattiale pronto are in gruppo. Lo ha reso noto lo stesso club in una nota. “ACcomunica che Alessioè risultatoal-19. Alessio è guarito e domani sarà adello staff tecnico”, si legge L'articolo

