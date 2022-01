Milan, colpo Spezia a San Siro. Il Napoli passeggia a Bologna (Di lunedì 17 gennaio 2022) colpo Spezia a San Siro. I liguri vincono 2-1 grazie a un gol al 96' di Gyasi. Tutto facile per il Napoli a Bologna che trova una doppietta di Lozano per vincere 2-0.A San Siro il Milan scatenato Leao in avvio. Poco prima dell'intervallo costringe al fallo da rigore Provedel (dal dischetto sbaglia Theo Hernandez, che calcia fuori) e subito dopo trova il vantaggio. Nella ripresa Agudelo trova il pari su assist di Verde ed al 96' arriva il gol partita di Gyasi per la vittoria Spezia.A Bologna dominio Napoli fin dalle prime battute. Vantaggio firmato dopo venti minuti da Lozano che raccoglie in area un cross da sinistra di Elmas. Nel finale palo dalla distanza di Fabian Ruiz. Alla prima azione della ripresa Lozano ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 gennaio 2022)a San. I liguri vincono 2-1 grazie a un gol al 96' di Gyasi. Tutto facile per ilche trova una doppietta di Lozano per vincere 2-0.A Sanilscatenato Leao in avvio. Poco prima dell'intervallo costringe al fallo da rigore Provedel (dal dischetto sbaglia Theo Hernandez, che calcia fuori) e subito dopo trova il vantaggio. Nella ripresa Agudelo trova il pari su assist di Verde ed al 96' arriva il gol partita di Gyasi per la vittoria.Adominiofin dalle prime battute. Vantaggio firmato dopo venti minuti da Lozano che raccoglie in area un cross da sinistra di Elmas. Nel finale palo dalla distanza di Fabian Ruiz. Alla prima azione della ripresa Lozano ...

