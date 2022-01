Milan | beffa atroce | lo Spezia vince in rimonta al 96' Ma è polemica | l' errore madornale dell' arbitro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022)O (ITALPRESS) – Losbanca San Siro a sorpresa, imponendosi per 2-1 ine in pieno recupero contro unopaco. La prima grande occasione è per gli uomini di Pioli e arriva al 15? quando Ibrahimovic serve Leao che entra in area, dribbla il diretto marcatore e calcia con il sinistro trovando però il miracolo di Provedel che mette in angolo. Al 27? Ibrahimovic viene servito in profondità, se ne va di potenza a Erlic e calcia di destro ma Provedel è ancora abile con i piedi a salvare. Due minuti dopo si vedono in contropiede gli ospiti con Gyasi, ma Maignan è attento e salva in due tempi. Al 40? Saelemaekers viene servito sulla destra da Leao, si accentra sul sinistro e calcia sul secondo palo ma Provedel è ancora bravo a deviare in corner. Il portiere ospite, fino a quel momento il migliore dei ...