Microsoft investe 50 milioni di dollari per produrre carburante sostenibile per gli aerei (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il colosso di Redmond finanzia LanzaJet, startup che mira a favorire voli a impatto zero produrre carburante sostenibile e un diesel rinnovabile dall’etanolo per ridurre le emissioni di carbonio del trasporto aereo. Questo è l’obiettivo di LanzaJet, startup con sede a Chicago specializzata nello sviluppo di materiali a basso impatto ambientale per accelerare la transizione energetica in settori in cui è più … Leggi su it.mashable (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il colosso di Redmond finanzia LanzaJet, startup che mira a favorire voli a impatto zeroe un diesel rinnovabile dall’etanolo per ridurre le emissioni di carbonio del trasporto aereo. Questo è l’obiettivo di LanzaJet, startup con sede a Chicago specializzata nello sviluppo di materiali a basso impatto ambientale per accelerare la transizione energetica in settori in cui è più …

