Microsoft | attacco hacker distruttivo contro l’Ucraina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022)continua a essere vittima di attacchi informatici .ha ora individuato un malwareche rende inaccessibili numerosi file. Ucraina: gli esperti di sicurezza dihanno rilevato la presenza di malware su decine di computer del governo ucraino Al momento non è noto il gruppo di cybercriminali. Laha rilasciato uno specifico aggiornamento per Defender Antivirus e Defender for Endpoint. Gli esperti di sicurezza dihanno rilevato la presenza di malware su decine di computer del governo in Ucraina, resi potenzialmente inutilizzabili. Lo ha riferito il gigante tecnologico Usa, spiegando che il vero scopo del malware non era ricattare il governo di Kiev, come solitamente avviene nei casi diaggio, ma ...