“Mi vergogno di te”. GF Vip, Lulù Selassié è una furia. Volano parole forti nella casa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Neanche Lulù Selassié, che di certo non è stata leggerissima con Manuel Bortuzzo, riesce a sopportare il comportamento della sorella Jessica. Parliamo naturalmente del rapporto tra quest’ultima e Alessandro Basciano: la giovane continua a scherzare e lanciare frecciatine all’ex tentatore di Temptation Island e queste confidenze hanno infastidito anche Sophie Codegoni. È a questo punto che entra in gioco la schiettezza di Lulù che ha preso da parte la sorella maggiore e le ha detto: “Per come ti comporti passi da sfata. Insisti di continuo non si fa. Dai non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di m*a”. Poi dice Lulù Selassié alla sorella: “Non insistere con le battute ridicole anch’io mi incavolerei. Vivi in un altro mondo. In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Neanche, che di certo non è stata leggerissima con Manuel Bortuzzo, riesce a sopportare il comportamento della sorella Jessica. Parliamo naturalmente del rapporto tra quest’ultima e Alessandro Basciano: la giovane continua a scherzare e lanciare frecciatine all’ex tentatore di Temptation Island e queste confidenze hanno infastidito anche Sophie Codegoni. È a questo punto che entra in gioco la schiettezza diche ha preso da parte la sorella maggiore e le ha detto: “Per come ti comporti passi da sfata. Insisti di continuo non si fa. Dai non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di m*a”. Poi dicealla sorella: “Non insistere con le battute ridicole anch’io mi incavolerei. Vivi in un altro mondo. In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra ...

