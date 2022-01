Messina, il sindaco Cateno De Luca si dimette: vuole candidarsi a presidente di Regione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cateno De Luca ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Messina. Già da tempo il primo cittadino aveva reso nota la volontà di chiudere il suo mandato per avere la possibilità di candidarsi come presidente della Regione. A partire dal prossimo 6 febbraio 2022 De Luca non ricoprirà più l’incarico di sindaco e, prima di questa data, si legge nella lettera inviata al segretario del Comune, verranno rese note le motivazioni ufficiali che l’hanno portato a compiere questa scelta. Negli ultimi giorni il sindaco ha fatto parlare di sé per essersi accampato al porto della città in segno di protesta contro l’obbligo di Green pass rafforzato per attraversare lo Stretto dalla Sicilia alla Calabria e viceversa. Una battaglia, ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022)Deha rassegnato le dimissioni dadi. Già da tempo il primo cittadino aveva reso nota la volontà di chiudere il suo mandato per avere la possibilità dicomedella. A partire dal prossimo 6 febbraio 2022 Denon ricoprirà più l’incarico die, prima di questa data, si legge nella lettera inviata al segretario del Comune, verranno rese note le motivazioni ufficiali che l’hanno portato a compiere questa scelta. Negli ultimi giorni ilha fatto parlare di sé per essersi accampato al porto della città in segno di protesta contro l’obbligo di Green pass rafforzato per attraversare lo Stretto dalla Sicilia alla Calabria e viceversa. Una battaglia, ...

