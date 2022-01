Meret: «Siamo dispiaciuti per la Coppa Italia, sappiamo che dobbiamo voltare pagina» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel pre-partita di Bologna-Napoli, ai microfoni di Dazn il portiere del Napoli, Alex Meret. Venite da una brutta batosta in Coppa Italia, con quale testa arrivate a questa partita? «Siamo dispiaciuti per la Coppa Italia, sappiamo che dobbiamo voltare pagina, ci Siamo allenati al meglio per preparare questa partita, che sarà tosta, ma sappiamo che posSiamo portare a casa i tre punti e faremo di tutto per farli». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel pre-partita di Bologna-Napoli, ai microfoni di Dazn il portiere del Napoli, Alex. Venite da una brutta batosta in, con quale testa arrivate a questa partita? «per lache, ciallenati al meglio per preparare questa partita, che sarà tosta, mache posportare a casa i tre punti e faremo di tutto per farli». L'articolo ilNapolista.

