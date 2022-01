Meraviglie-la penisola dei tesori, anticipazioni ultima puntata 18 gennaio 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alberto Angela concluderà il suo viaggio attraverso l'Italia con l'ultima puntata di Meraviglie- la penisola dei tesori, il 18 gennaio 2022. In quest'ultimo appuntamento, il famoso divulgatore tornerà in Campania per raccontare Ercolano e le splendide ville costruite nel '700. Il viaggio, però, partirà da Padova con il racconto dei suoi Palazzi e la cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto. Poi si andrà in Umbria dove Angela illustrerà le bellezze di Spoleto e Todi. Meraviglie-la penisola dei tesori: Alberto Angela racconta Padova, Spoleto, Todi ed Ercolano attraverso i loro monumenti Il viaggio di Alberto Angela alla scoperta delle Meraviglie d'Italia, si concluderà il 18 ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alberto Angela concluderà il suo viaggio attraverso l'Italia con l'di- ladei, il 18. In quest'ultimo appuntamento, il famoso divulgatore tornerà in Campania per raccontare Ercolano e le splendide ville costruite nel '700. Il viaggio, però, partirà da Padova con il racconto dei suoi Palazzi e la cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto. Poi si andrà in Umbria dove Angela illustrerà le bellezze di Spoleto e Todi.-ladei: Alberto Angela racconta Padova, Spoleto, Todi ed Ercolano attraverso i loro monumenti Il viaggio di Alberto Angela alla scoperta delled'Italia, si concluderà il 18 ...

