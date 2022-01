Meno potere ai procuratori: la FIFA pensa alla riforma del calciomercato (Di lunedì 17 gennaio 2022) Infantino pensa a una riforma per regolamentare il calciomercato e diminuire l'influenza degli agenti. Leggi su 90min (Di lunedì 17 gennaio 2022) Infantinoa unaper regolamentare ile diminuire l'influenza degli agenti.

Advertising

NicolaPorro : Una vergognosa norma del 2012 dà allo Stato un potere che noi comuni mortali ce lo sogniamo... ?? - assurdistan : Adoro Bettini, che ha detto che piú o meno conosce tutta la gente che conta, ma non lo fa per potere. Praticament… - Labbaronessa : Ma il motivo per cui gli uomini pagano gli alimenti alle ex mogli è perche le donne guadagnano meno. Punto, è un fa… - fefebaraonda : @vanabeau @BibMarino2 @Giul_Granato @FabrizioChiodo @EmbaCubaItalia @JoseCarlosRRuiz @JoseCarlosRguez @MirtaGranda… - marcopirla : @Giul_Granato @FabrizioChiodo @EmbaCubaItalia @JoseCarlosRRuiz @JoseCarlosRguez @MirtaGranda @paologerbaudo… -