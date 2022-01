Melandri scaricato dallo sponsor | «Prediamo le distanze dalle sue dichiarazioni sul Covid»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Prima l’annuncio sui giornali: «Mi sono contagiato per non dovermi vaccinare e ottenere così il Green pass». Poi il dietrofront quando il caso era già montato: «Era una battuta. sono stato frainteso». La parabola No vax di Marco, ex pilota di Motogp, è durata il tempo di farlo cadere sotto la lente di ingrandimento delle autorità di pubblica sicurezza e fargli perdere uno. «Messaggio indegno e pericoloso, le forze dell’ordine verificheranno l’accaduto», aveva dichiarato il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. Oggi, 17 gennaio, è stata pubblicata la nota della società Trentino Marketing che hal’ex motociclista. «leda, per il futuro svilupperemo altre sinergie e nuove strategie» sono state le parole dell’amministratore ...

Oggi, 17 gennaio, è stata pubblicata la nota della società Trentino Marketing che hal'ex motociclista. "Prediamo le distanze da, per il futuro svilupperemo altre sinergie e nuove ...Nemmeno dopo l'improvvisa retromarcia di sabato scorso, quandoha cercato di sminuire la dichiarazione, ripresa da tutti i siti (e confermata dall'interessato al Corriere della Sera ) con ...Punto di non ritorno per la "parabola No Vax" di Marco Melandri scaricato seccamente dallo sponsor: "Contratto in scadenza e nessun rinnovo in agenda" ...La Trentino Marketing attraverso le parole del suo amministratore delegato Maurizio Rossini, riportate dal quotidiano Il Dolomiti, prende le distanze da Marco Melandri di cui era sponsor. La bufera me ...